«Ак Барс» – главный фаворит нового сезона КХЛ

15-й сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартует 1 сентября. В турнире примут участие 22 команды. Букмекерская компания PARI оценила шансы претендентов на победу в Кубке Гагарина.

Согласно оценке аналитиков, основным фаворитом на выигрыш главного трофея сезона КХЛ считается трехкратный обладатель Кубка Гагарина казанский «Ак Барс». Летом команду возглавил один из самых титулованных российских тренеров Олег Знарок, а ее состав пополнили такие звезды, как Александр Радулов и Вадим Шипачев. Ставки на триумф «Ак Барса» по итогам сезона принимаются с коэффициентом 4.00.

Вторым по шансам на итоговую победу считается действующий обладатель Кубка Гагарина – московский ЦСКА. Сделать ставку на успех команды Сергея Федорова можно по коэффициенту 5.50.

В четверку фаворитов вошли петербургский СКА и магнитогорский «Металлург». Шансы обеих команд на победу в плей-офф КХЛ оцениваются с коэффициентом 7.50. «Магнитка» в прошлом сезоне стала лучшей в регулярном чемпионате по проценту набранных очков и дошла до финала Кубка Гагарина. Армейцы в плей-офф добрались до полуфинала.

К числу фаворитов сезона традиционно относится омский «Авангард», на счету которого по одной победе в Кубке Гагарина и регулярном сезоне КХЛ. Коэффициент на победу «Авангарда» составляет 10.00. В нынешнем сезоне команда возвращается из Балашихи в родной город, где будет выступать на новой ледовой арене.

Наименьшие шансы на успех в стартующем сезоне – у китайского клуба «Куньлунь Ред Стар». Аналитики PARI оценили вероятность этого события коэффициентом 650.00.

Регулярный сезон КХЛ продлится до 26 февраля. Каждая из команд проведет в чемпионате рекордное количество матчей – 68.