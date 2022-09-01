Егор Титов сделал прогноз на матч «Лестер» – «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями на матч пятого тура АПЛ между «Лестером» и «Манчестер Юнайтед».

«Тяжелая ситуация у „Лестера“ на старте сезона, команда просто на последнем месте находится, к сожалению. Проблемы возникли буквально на ровном месте – несколько игроков захотели уйти. Вот сейчас за большие деньги отдали защитника в „Челси“, Тилеманс пока остается. Вроде бы „Арсенал“ хочет забрать, но пока трансфер не случился. Теперь и самому „Лестеру“ нужно срочно найти укрепление. Думаю, еще какое-то время команда не будет показывать тот футбол, который от нее ждут.

А „Манчестер Юнайтед“ как раз потихоньку справляется с проблемами. Две победы подряд одержали. Уже дебютировал за команду Каземиро, понемногу приходит в себя Бруну Фернандеш. Команда будет набирать ход, на мой взгляд.

С таким „Лестером“, пусть и на выезде, „МЮ“ обязан справляться уверенно. Должна и атака себя показать в лице того же Рэшфорда, возможно, Роналду дадут шанс с первых минут. Вообще, голы должны быть, „Лестер“ не имел возможности перестроиться. Поэтому ставлю на то, что „Юнайтед“ не проиграет при тотале больше 2,5 мяча.

Уверен в прогнозе на 8 из 10», – считает Титов.

Забрать 2Х + ТБ 2,5 можно за 2.39 в «1хСтавке». Ставка сыграла лишь в одной из пяти последних очных встреч команд.

Игра состоится 1 сентября в 22:00 по МСК.

Источник: РБ