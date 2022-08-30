Илья Казаков сделал прогноз на матч «Саутгемптон» – «Челси»

Комментатор и телеведущий Илья Казаков поделился мнением о матче «Саутгемптон» – «Челси» в рамках четвертого тура АПЛ.

«Я думаю, нельзя забыть игру между этими командами на поле „Саутгемптона“ в прошлом чемпионате. Но все равно она, вероятно, не настолько характерна для текущего момента, чтобы оттолкнуться от нее в качестве 100-процентного прогноза.

Мы видим, что „Челси“ находится в сложном переходном периоде. Мы знаем, что синие далеки от своей эталонной игры.

Однако последние восемь лет в матчах АПЛ и Кубка Англии и Лиги против „Челси“ „Саутгемптон“ не одержал ни одной победы. Поэтому предлагаю верную ставку в сегодняшнем дне. „Саутгемптону“, который начал сезон не очень удачно, оказался в нижней части таблицы и плохо сыграл против „Манчестера“, ничего не светит в поединке против „пенсионеров“», – считает Казаков.

Поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 1.66 в Winline. В прошлом лондонский клуб на выезде разгромил «Саутгемптон» со счетом 6:0.

Предстоящий матч состоится 30 августа в 21:45 по МСК.

Источник: РБ