Дзюба снова забьет за «Адану»? Аналитики дают 45% на гол во втором матче подряд

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27 августа «Адана Демиспор» примет на своем поле «Умраниеспор» в четвертом туре турецкой Суперлиги. 

Российский форвард Артем Дзюба неплохо дебютировал в составе «Аданы»: игрок провел на поле 87 минут, успел отличиться забитым мячом и стал лучшим в  своей команде по оценкам SofaScore. 

Дебют россиянина впечатлил аналитиков: на гол в предстоящем матче с «Умраниеспором» можно поставить с коэффициентом 2.09 в «1хСтавке». Получается, вероятность гола Артема оценивается в 45%. 

В прошлом сезоне «Адана» на своем поле достаточно уверенно разобралась с «Умраниеспором» – 4:2. Предстоящая встреча начнется в 21:45 по времени Москвы.

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