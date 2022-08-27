Дзюба снова забьет за «Адану»? Аналитики дают 45% на гол во втором матче подряд

27 августа «Адана Демиспор» примет на своем поле «Умраниеспор» в четвертом туре турецкой Суперлиги.

Российский форвард Артем Дзюба неплохо дебютировал в составе «Аданы»: игрок провел на поле 87 минут, успел отличиться забитым мячом и стал лучшим в своей команде по оценкам SofaScore.

Дебют россиянина впечатлил аналитиков: на гол в предстоящем матче с «Умраниеспором» можно поставить с коэффициентом 2.09 в «1хСтавке». Получается, вероятность гола Артема оценивается в 45%.

В прошлом сезоне «Адана» на своем поле достаточно уверенно разобралась с «Умраниеспором» – 4:2. Предстоящая встреча начнется в 21:45 по времени Москвы.