Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Лейпциг» – «Вольфсбург»

Комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов поделился мнением о матче «Лейпциг» – «Вольфсбург» в четвертом туре Бундеслиги.

«Матч двух команд, которые принадлежат большим концернам, матч тех команд, которые в Германии многие считают искусственными.

„Лейпциг“ неудачно начал сезон. Видимо, поражение от „Баварии“ в Суперкубке сильно подрубило команду в психологическом плане и она никак не может прийти в себя. Но приходить в себя надо. Думаю, что домашний матч с „Вольфсбургом“ команда обязана выигрывать, ей надо где-то почерпнуть эмоции.

„Вольфсбург“ пока нестабилен в этом сезоне, поэтому шансы „Лейпцига“ на победу хороши. Ставка – победа „Лейпцига“ с форой (-1). Мне кажется, что она должна пройти, если „Лейпциг“ найдет свою игру в атаке», – считает Андронов.

Поставить на победу «Лейпцига» с форой (-1) можно с коэффициентом 1.77 в «Мелбете».

В прошлом сезоне «Лейпциг» на своем поле уверенно обыграл «Вольфсбург» со счетом 2:0. Предстоящая встреча состоится 27 августа в 16:30 по времени Москвы.

Источник: РБ