«Бетис» и «Осасуна» стартовали в Ла Лиге с двух побед. В личных встречах в последние годы все очевидно

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26 августа «Бетис» примет на своем поле «Осасуну» в рамках третьего тура испанской Ла Лиги. 

Команды достаточно уверенно стартовали в новом сезоне: «Бетис» обыграл «Эльче» и «Мальорку», а «Осасуна» – «Севилью» и «Кадис». 

В личных встречах команд в последние годы доминирует «Бетис» – клуб из Севильи выиграл пять последних игр. «Осасуна» же в последний раз обыгрывала «Бетис» в 2014 году – тогда оба клуба выступали в Сегунде.

Поставить на победу «Бетиса» в предстоящей встрече можно с коэффициентом 1.85 в PARI

Матч начнется в 23:00 по времени Москвы.

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