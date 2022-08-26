Эльвин Каримов сделал прогноз на матч «Лацио» – «Интер»

Комментатор «Матч ТВ» Элвин Каримов сделал прогноз на матч «Лацио» – «Интер» в третьем туре чемпионата Италии.

«„Лацио“ набрал в двух первых турах 4 очка, но команда показывают скромную игру. Пока римляне очень тяжело вкатываются в сезон: после двух туров „Лацио“ – худшая команда по показателю ударов по воротам.

„Интер“ стартовал с двух побед, видно, что он реальный претендент на чемпионство. Команда хочет доминировать, много владеть мячом. „Интер“ наносит в среднем 19 ударов за игру – это один из самых высоких показателей. Команда Симоне Индзаги лучше готова к сезону, чем „Лацио“.

Но матч пройдет в Риме, поэтому очень сложно ставить на исход. Я думаю, что „Лацио“ в состоянии прибавить и показать более качественный футбол в матче с большим соперником. Я бы не стал ставить на исход, а выбрал ставку 2-3 гола в матче. Эта ставка проходила в 3 из 4 матчах этих команд на старте сезона», – считает Каримов.

Поставить на тотал 2-3 мяча в предстоящей встрече можно с коэффициентом 2.00 в «1хСтавке».

Матч состоится 26 августа в 21:45 по московскому времени.

Источник: РБ