Александр Неценко сделал прогноз на матч «Црвена Звезда» – «Маккаби» Хайфа

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко поделился ожиданиями от матча «Црвена Звезда» – «Маккаби» Хайфа в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Отличная игра получилась неделю назад между этими командами – „Маккаби“ победил 3:2. Но „Црвена Звезда“ просто беспощадна на своем поле к соперникам – в пяти матчах нынешнего сезона она забила 24 мяча, не пропустив ни одного.

У команды Деяна Станковича 11 побед в последних 13 домашних матчах. „Црвена Звезда“, на мой взгляд, идет здесь фаворитом. Я беру одну ставку – победа „Црвены Звезды“ через тотал меньше 4,5», – считает Неценко.

Поставить на П1 + ТМ 4,5 можно с коэффициентом 2.17 в БК «1хСтавка».

Напомним, матч состоится 23 августа в 22:00 по времени Москвы.

Источник: РБ