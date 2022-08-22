Комментатор и телеведущий Илья Казаков сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» в третьем туре АПЛ.

«Всю неделю в социальных сетях травят „Манчестер Юнайтед“, показывая темнокожего болельщика. Он держит пиво, расплескивая его на себя. Якобы это болельщик „красных дьяволов“ перед матчем с красными.

„Ливерпуль“ стартовал на удивление неважно. Он расписал всего лишь две ничьи. И все пытаются понять, что произошло с командой Клоппа. Это поиск нового баланса в атаке, творческий кризис или просто неудачный старт. Но два очка в двух матчах – вроде бы не катастрофический результат, но отставание от „Сити“ и „Арсенала“ уже четыре пункта. А мы помним, как на финише прошлого сезона соперники шли плечом в плечо. И это уже было бы много.

Несмотря на упорные противостояния в прошлом, „Манчестер Юнайтед“ должен капитулировать. Новый тренер оказался в сложнейшей ситуации. Ребус с Роналду, игрой в атаке. И так получается, что два великих английских клуба сходятся лицом к лицу в тот момент, когда они в шаге от того, чтобы все сказали: это не осечки, это – кризис.

„Ливерпуль“ выглядит лучше. Он должен выиграть. Я бы поставил на то, что команды забьют более 3 мячей. Мне кажется, с проблемами „Манчестер Юнайтед“ в обороне и под давлением трибун мы должны увидеть что-то экстраординарное», – считает Казаков.

Поставить на победу «Ливерпуль» можно с коэффициентом 1.68 в «1хСтавке», на ТБ 3,5 дают 2.33.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» дважды обыграл «Манчестер Юнайтед» – 5:0 и 4:0. В товарищеском матче перед стартом сезона сильнее оказался клуб из Манчестера – 4:0.

Матч состоится 22 августа в 22:00 по времени Москвы.

Источник: РБ