Комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд – «Вердер» в третьем туре Бундеслиги.

«Матч довольно любопытный. „Вердер“ не самым лучшим образом начал сезон: команда все время пропускает, причем ровно 2 мяча. Но оба они закончились вничью. Да и вообще, „Вердер“ в последнее время пропускает просто постоянно. Последняя игра, когда удалось оставить свои ворота сухими, это матч прошлого сезона во 2-й Бундеслиге против „Ян Регенсбурга“.

Да, у „Боруссии“ есть проблемы в атаке. О них все знают и все говорят. Тяжелая история с Себастьяном Аллером. Взяли нападающего Антони Модеста, который не слишком хорошо подходит под стиль „Боруссии“. Но нужен хотя бы какой-то форвард.

Здесь, в общем, вся надежда на игроков средней линии, которые, во-первых, Модесту создадут моменты, во-вторых, сами себе создадут и каким-то образом реализуют. Пока у „Боруссии“ 2 победы в двух матчах. Сейчас отличный момент, чтобы одержать третью, тем более домашняя игра на полном стадионе, да еще против соперника, который наверняка будет побаиваться.

Я думаю, что хорошая ставка на этот матча – победа „Боруссии“ с форой (-1,5). Вряд ли она, поведя в счете, будет его удерживать, скорее, постарается его увеличить.

Моя уверенность – 7 по 10-балльной системе», – считает Андронов.

Поставить на победу «Боруссии» с форой (-1,5) можно с коэффициентом 2.04 в БК «Мелбет».

Напомним, матч состоится 20 августа в 16:30 по МСК.

Источник: РБ