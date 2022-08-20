Константин Генич сделал прогноз на матч «Химки» – «Локомотив»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от матча «Химки» – «Локомотив» в шестом туре РПЛ.

«„Химки“ под руководством Николая Писарева будут принимать „Локомотив“. „Локомотив“ сейчас чихвостят и критикуют все кому не лень. Есть за что. После 5 туров „Локо“ только 13-й в таблице с 3 очками. И те были набраны благодаря трем ничьим. Плюс, у „Локомотива“ еще 2 болезненных поражения – от „Зенита“ 0:5 и от „Краснодара“ – 0:3.

„Химки“ проиграли первый матч под руководством Писарева „Ахмату“ Андрея Талалаева. Очень сложный матч для прогноза. Может качнуться в ту или другую сторону. Мы видели, „Химки“ могут перестраиваться по ходу игры, как это было с „Ахматом“. Когда проигрывали в счете, то перешли на схему с двумя центральными защитниками. „Локомотив“ же даже без перестроений показывает не лучшую игру в оборону. Мампаси и Едвай играют с ошибками, крайние защитники заигрываются. Опорные полузащитники не всегда успевают страховать. Учитывая, что у „Химок“ достаточно быстрая атака, там есть и Мирзов, и Руденко, и Ломовицкий, и Долгов, выходящий на замену, они могут этим воспользоваться. Соответственно, у самого „Локомотива“ атака также вполне дееспособная. В случае чего роль лидера может взять на себя Антон Миранчук.

Я комментировал последний матч между этими командами, когда они играли в Черкизове, тогда „Локомотив“ победил – 3:2. Еще в первом тайме команды обменялись забитыми мячами. Думаю, и здесь вряд ли футбол будет осторожным. Писарев декларировал, что „Химки“ будут играть смело в атаку, тем более дома. „Локомотив“ может этим воспользоваться. Да и „Химки“ свой шанс получат.

Мой прогноз – обе забьют», – констатирует Генич.

Поставить на «Обе забьют» можно с коэффициентом 1.68 в БК «1хСтавка».

В прошлом сезоне «Локомотив» дома обыграл «Химки» со счетом 3:2, а в матче первого круга была зафиксирована нулевая ничья. Матч в рамках шестого тура РПЛ-2022/23 состоится 20 августа в 15:00 по времени Москвы.

Источник: РБ