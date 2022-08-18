«Хапоэль» забивает во втором тайме 10 матчей подряд. На очереди матч с «Крайовой»

Румынская «Крайова» готовится принять на своем поле «Хапоэль» из Беер-Шевы в рамках плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА.

«Хапоэль» подходит к матчу на впечатляющей серии: израильский клуб 10 матчей подряд во всех турнирах забивает во втором тайме, в том числе во всех четырех играх квалификации Лиги конференций-2022/23.

«Крайова» пропустила всего два мяча в четырех матчах текущего розыгрыша Лиги конференций – все во втором тайме. Поставить на ИТ «Хапоэля» больше 0,5 можно с коэффициентом 1.99 в БК «1хСтавке».

Первый матч плей-офф квалификации состоится 18 августа в 20:30 по времени Москвы.