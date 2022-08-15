Илья Казаков сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»

Комментатор и телеведущий Илья Казаков поделился мнением на счет матча между «Ливерпулем» и «Кристал Пэлас» в АПЛ.

«Мы видели, как красные совершенно неожиданно допустили осечку в игре с „Фулхэмом“. „Кристал Пэлас“ начал сезон еще хуже, проиграв „Арсеналу“. Хотя выглядели „кристальные“ в этом матче очень неплохо.

Мы помним, что в прошлом сезоне „Кристал Пэлас“ показывал содержательный футбол. Я не думаю, что в игре против „Ливерпуля“ команда закроется и будет играть в непривычном стиле, нет.

Красные еще не вполне готовы к сезону. Хотя при этом „Кристал Пэлас“ выглядит удобным соперником для красных. Но у команды Клоппа есть проблемы с составом, много травмированных. Это касается середины поля. И посмотрим, удастся ли Юргену сделать футбол своей команды сбалансированным.

Я думаю, что в этом матче надо рискнуть и поставить на ТБ (3,5). И „Ливерпуль“ в обороне играет небезупречно, и „Кристал Пэлас“ играет так, что и сам играет, и позволяет это делать сопернику. Поэтому думаю, что эта ставка с неплохим коэффициентом должна сыграть», — считает Казаков.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» дважды обыграл «Кристал Пэлас» — 3:1 и 3:0.

Напомним, матч состоится 15 августа в 22:00 по московскому времени.

Источник: РБ