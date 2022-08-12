Шансы «Урала» на победу над «Факелом» упали на 26% после отставки Шалимова

Коэффициент на победу «Урала» в матче с «Факелом» упал с 3.00 до 4.08 после отставки главного тренера Игоря Шалимова.

8 августа до официального объявление об отставке Шалимова коэффициент на победу «Урала» держался на отметке 3.00, но в день матча исход уже котируют за 4.08. Кэф вырос на 26% за четыре дня.

В то, что рынок так прогрузили игроки верится с трудом — биг-маркеты достаточно устойчивы к денежным потокам. Потому движение линии, скорее всего, связано с корректировками аналитиков.

Следующим главным тренером «Урала» называют Спартака Гогниева, но официально о подписании контракта объявлено не было.

Напомним, «Урал» после четырех туров не набрал ни одного очка и занимает последнюю строчку в РПЛ. «Факел» с двумя баллами расположился на 14 строчке.