Olimpbet разыграет два фрибета по 20 000 рублей на матчах второго тура МКС

10 августа на «Сапсан Арене» стартует второй тур Olimpbet Московского Кубка Селебрити (Olimpbet МКС). В 18:30 игровой день откроют «Рома» и Reality, а в 21:45 на поле выйдут «Деньги» и «Броуки».

В перерыве обоих матчей букмекерская компания Olimpbet разыграет фрибеты по 20 000 рублей.

Как участвовать в конкурсе

подойти на стойку Olimpbet около главного входа на «Сапсан Арену»;

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Olimpbet случайным образом определит пять победителей. Четыре из них получат призы от компании, а один – возможность выйти на поле в перерыве и выиграть фрибет до 20 000 рублей. Для победы нужно забить пенальти в ворота, которые будет защищать монетка Olimpbet. Всего пять ударов, каждое попадание приносит фрибет 4000 рублей, максимальный выигрыш – 20 000.

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