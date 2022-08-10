Olimpbet разыграет два фрибета по 20 000 рублей на матчах второго тура МКС

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10 августа на «Сапсан Арене» стартует второй тур Olimpbet Московского Кубка Селебрити (Olimpbet МКС). В 18:30 игровой день откроют «Рома» и Reality, а в 21:45 на поле выйдут «Деньги» и «Броуки».

В перерыве обоих матчей букмекерская компания Olimpbet разыграет фрибеты по 20 000 рублей.

Как участвовать в конкурсе

  • подойти на стойку Olimpbet около главного входа на «Сапсан Арену»;
  • сделать ставку в Olimpbet на любое событие и с любым коэффициентом;
  • получить специальный билет и ждать результата розыгрыш. 

Olimpbet случайным образом определит пять победителей. Четыре из них получат призы от компании, а один – возможность выйти на поле в перерыве и выиграть фрибет до 20 000 рублей. Для победы нужно забить пенальти в ворота, которые будет защищать монетка Olimpbet. Всего пять ударов, каждое попадание приносит фрибет 4000 рублей, максимальный выигрыш – 20 000.

Приходите на матч заранее, участвуйте в конкурсе Olimpbet и выигрывайте призы от титульного партнера МКС.