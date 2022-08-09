Павел Занозин сделал прогноз на матч ПСВ — «Монако» в Лиге чемпионов

Футбольный комментатор и ведущий первого канала Павел Занозин верит в проход «Монако» по итогам ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Команды сыграли 1:1 в первом матче, игра была осторожной. Выяснение отношений отложено на матч в Эйндховене.

Команды успели после первого матча сыграть в своих чемпионатах — ПСВ разгромил „Эммен“ 4:1, применив ротацию, а „Монако“ практически вторым составом провел гостевой матч против „Страсбура“ и выиграл 2:1.

У „Монако“ есть возможность играть двумя составами, и сейчас Лига чемпионов для команды важнее. Думаю, что „Монако“ делает на Лигу чемпионов серьезную ставку, и при прочих равных условиях, именно „Монако“ должен проходить дальше. На проход „Монако“ дают коэффициент 2,10 — считаю, что это прекрасный вариант. Все основные футболисты отдыхали в чемпионате, поэтому все они будут в прекрасном состоянии в матче против ПСВ», — считает Занозин.

«Монако» не проигрывает в пяти подряд личных встречах в матчах с ПСВ: две победы и три ничьи. Ответный матч состоится 9 августа в 21:30 по времени Москвы.

Источник: РБ