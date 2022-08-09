Алексей Андронов сделал прогноз на ответный матч «Штурм» — «Динамо» в Лиге чемпионов

Комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Штурм» — «Динамо» Киев в рамках квалификации Лиги чемпионов-2022/23.

«Как я и предполагал, киевляне в первом матче сумели добиться победы с минимальным счетом 1:0. Думаю, что за эти 90 минут они изучили „Штурм“ и прекрасно понимают с чем столкнутся. Впереди маячит „Бенфика“, которая выглядит страшным соперником для киевского клуба, но с австрийцами, мне кажется, „Динамо“ должно разбираться.

Колеблюсь между двумя ставками на этот матч, поэтому предложу обе. Во-первых, какая-то чуйка подсказывает, что игра может завершиться вничью. Если хотите что-то более надежное, то победа „Динамо“ с форой (0) выглядит достаточно симпатично. „Штурм“ сейчас не та команда, которую нужно бояться, а контратакующая модель „Динамо“ выглядит перспективнее», — считает Андронов.

Ответный матч состоится 9 августа в 21:30 по московскому времени.

Источник: Рейтинг Букмекеров