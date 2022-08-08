PARI: «Манчестер Сити» — фаворит АПЛ. Но игроки ставят на «Ливерпуль»

В минувшие выходные стартовал долгожданный сезон английской Премьер-лиги. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд-участников турнира завоевать золотые медали и рассказала о предпочтениях своих клиентов.

Согласно оценке аналитиков PARI, наибольшие шансы стать лучшим клубом Англии в сезоне 2022/23 имеет английский «Манчестер Сити». Поставить на то, что подопечные Хосепа Гвардиолы защитят титул, можно по коэффициенту 1.55.

Вторым по шансам прийти к чемпионству считается «Ливерпуль», который в последние годы стал главным конкурентом «Манчестер Сити» в борьбе за титул. Сделать ставку на триумф команды Юргена Клоппа по итогам сезона можно по коэффициенту 3.70.

Шансы остальных английских клубов выиграть золото существенно ниже, считают аналитики. Вероятность чемпионства «Тоттенхэма» и «Челси» оценивается коэффициентом 14.00 и 15.00 соответственно. Чемпионство «Арсенала» котируется за 35.00, а сделать ставку на то, что сильнее всех окажется «Манчестер Юнайтед», можно по коэффициенту 45.00.

Любопытно, что клиенты PARI в основном склоняются к победе «Ливерпуля». На то, что именно этот клуб возьмет заветный трофей, приходится почти 40% от всего объема ставок, принятых компанией PARI на победителя АПЛ. При этом на чемпионство «Манчестер Сити» сделано чуть более 31% от всего объема ставок на соответствующем рынке. Для сравнения, на «МЮ» и «Тоттенхэм» приходится 11,5% и 10% соответственно, и чуть больше 6% — на «Арсенал». Оставшиеся 2,5% приходятся на остальные клубы, включая «Челси».

Стоит отметить, что до начала турнира распределение объемов ставок на победителя АПЛ было еще сильнее в пользу «Ливерпуля». По состоянию на 5 августа на чемпионство команды Клоппа приходилось почти 45%, в то время как на «Манчестер Сити» — приблизительно 23%. На изменение в предпочтениях клиентов повлияло то, что «Ливерпуль» не смог победить «Фулхэм» в первом туре, а команда Гвардиолы, напротив, уверенно победила «Вест Хэм».

Главным аутсайдером турнира считается «Борнмут». Если вдруг этот клуб станет чемпионом, сыграет ставка с коэффициентом 1500.00.

О БК PARI

Букмекерская компания PARI приступила к приему интерактивных ставок в России в 2022 году. В числе ее приоритетов — всесторонняя поддержка российского спорта и реализация важных социально-значимых проектов в России. Компания взаимодействует с партнерами в рамках спонсорских контрактов, заключая соглашения с ведущими клубами, федерациями и лигами страны, среди которых футбольные клубы «ПАРИ НН», «Торпедо» и «Ахмат», а также блогерский футбольный клуб «Амкал». Команду амбассадоров PARI сформировали ведущие атлеты UFC Петр Ян (экс-чемпион UFC в легчайшем весе) и Арман Царукян, а также легендарный российский футболист Андрей Тихонов, музыкант Баста и самый известный регбист в стране Василий Артемьев.