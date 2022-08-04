Турнир «Лига Ставок Sochi Hockey Open – 2022» открыт!

Торжественная церемония состоялась на арене «Шайба» перед началом матча между СКА и минским «Динамо».

Сегодня перед дневным матчем между СКА и минским «Динамо» на арене «Шайба» прошло открытие седьмого по счету предсезонного турнира «Лига Ставок Sochi Hockey Open – 2022». Многочисленные болельщики, собравшиеся на трибунах, стали свидетелями красочного мультимедийного шоу, в котором нашли отражение знаковые моменты в новейшей истории отечественного хоккея, а также яркие эпизоды игры команд-участниц традиционного турнира. В торжественной церемонии открытия приняли участие трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, президент букмекерской компании «Лига Ставок» Юрий Красовский и генеральный директор АНО «Спортивный кластер» Евгений Мейтес. Участники церемонии тепло приветствовали игроков, тренеров, зрителей и журналистов на гостеприимной Федеральной территории «Сириус», поблагодарили болельщиков за большое внимание к традиционному сочинскому турниру и пожелали командам успешно подготовиться к стартующему в сентябре очередному чемпионату КХЛ.

Владислав Третьяк, Юрий Красовский и Евгений Мейтес затем вместе с капитанами СКА и «Динамо» – Маратом Хуснутдиновым и Денисом Мосалёвым – приняли участие в церемонии символического вбрасывания.

В турнире «Лига Ставок Sochi Hockey Open – 2022» в этом году принимают участие шесть команд: ХК «Сочи», «Авангард» (Омская область), СКА (Санкт-Петербург), сборная России U25, «Динамо» (Минск) и «Адмирал» (Владивосток). Команды сыграют в один круг каждый с каждым, победитель турнира станет известен 9 августа.

Пресс-служба ХК «Сочи»