Olimpbet переведет Кокорину 100 000 рублей, если он сыграет три матча за «Фиорентину»

2 августа Александр Кокорин записал обращение медиафутбольной команде «Бей Беги». Нападающий «Фиорентины» пообещал перевести парням 100 000 рублей, если они победят «2Drots» в первом матче нового сезона Olimpbet МКС.

Заодно Кокорин потроллил создателей команды «Бей Беги» Георгия Джикию и Александра Соболева: «Самое главное, что хотел сказать: знаю ваших руководителей, от них вы ничего не допроситесь, кроме как покушать мясо. Поэтому в случае вашей победы 4 августа я готов лично от себя перевести на команду 100 000 рублей, чтобы вы потратили их все вместе. Как – вы уже сами решите. Тем двоим (Джикии и Соболеву – прим.) не доверяю. Удачи вам, пацаны, хороших игр».

У букмекерской компании Olimpbet есть встречное предложение Александру Кокорину: если в новом сезоне нападающий проведет за «Фиорентину» хотя бы три матча в официальных турнирах, Olimpbet переведет ему 100 000 рублей.

В прошлом сезоне россиянин сыграл в шести играх, находился на поле в общей сложности 130 минут и отметился одной желтой карточкой. Последний официальный матч Кокорин провел 4 апреля, когда вышел на 5 минут в игре 32-го тура Серии А против «Наполи». Olimpbet желает форварду удачи и ждет его скорейшего возвращения на поле!