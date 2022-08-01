У клиента Olimpbet доехал экспресс с коэффициентом 1995.65

Он поставил 100 рублей и выиграл почти 200 тысяч.

Клиент букмекерской компании Olimpbet собрал смелый экспресс из десяти событий. Беттор добавил в купон товарищеские встречи европейских клубов, матчи Кубка Германии, Чемпионшипа, чемпионатов Норвегии и Бельгии, а также Суперкубок Англии. Сумма ставки составила всего 100 рублей, а общий коэффициент получился абсолютно безумным – 1995.65.

Игрок собрал экспресс в лайве 30 июля. Он зарядил на победу «Ливерпуля» над «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии, когда мерсисайдцы уже вели в счете. Поэтому коэффициент на красных составлял всего 1.54. Зато в играх «Мидлсбро» – «Вест Бромвич» и «Ренн» – «Астон Вилла» игрок сильно рисковал. На ничью в матче Чемпионшипа клиент Olimpbet зарядил за 4.33, на победу «Астон Виллы» в товарищеской встрече – за 3.50.

Английские клубы не подвели беттора. «Мидлсбро» – «Вест Бромвич» обменялись голами к 51-й минуте и больше не забивали (1:1). «Астон Вилла» пропустила от «Ренна» на 7-й минуте, но уже на 14-й сравняла счет. «Львы» заставили понервничать беттора, но все-таки забили решающий мяч на 81-й и оставили экспресс в игре (2:1).

Благодаря смелости, интуиции и удаче клиент Olimpbet поднял 199 565 тысяч рублей со ставки в 100 рублей. Поздравляем клиента с феноменальной победой, а всех любителей футбола – с возобновлением европейских турниров. Делайте ставки и продвигайтесь вверх в «Бонусном клубе». Чем больше ставок – тем круче подарки.