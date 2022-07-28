Предскажи исходы четырех Суперкубков и выиграй 300 000 фрибетов от BetBoom

Компания BetBoom разыграет 300 000 фрибетов среди своих игроков: букмекер запускает акцию «Футбольный оракул» для новых и действующих пользователей. Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо угадать исходы основного времени четырех матчей национальных Суперкубков, которые состоятся в эти выходные:

● 30 июня 19:00 МСК «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»;

● 30 июня 21:00 «Аякс» – «ПСВ»;

● 31 июня 21:30 «РБ Лейпциг» – «Бавария»;

● 31 июня 21:00 «ПСЖ» – «Нант».

Кстати, трансляцию матча Суперкубка Англии можно будет посмотреть на сайте букмекера и выбрать из более чем 1000 вариантов ставок наиболее подходящую для вас. Напомним, что российские телеканалы не покажут матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити».

Сделать прогнозы можно до 30 июля 18:30 по московскому времени, на специальной странице акции, а также в клубах компании BetBoom. Обязательным условием является ставка (или несколько ставок в сумме) от 300 рублей на любое спортивное событие.

Общий призовой фонд акции составит 300 000 фрибетов, он распределится между участниками, правильно угадавшими исходы матчей.

Результаты розыгрыша будут объявлены в понедельник 1 августа в 15:00.