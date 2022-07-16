Экспресс на футбольную статистику принес клиенту BetBoom больше 600 000 рублей!

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Клиент BetBoom собрал успешный экспресс из восьми футбольных матчей. Беттор добавил в купон угловые и карточки на игры квалификации Лиги чемпионов, прошедшие во вторник. Суммарный коэффициент составил 271,01. Он поставил 2350 рублей и выиграл 636 862 рублей!

Угловые в экспрессе зашли довольно просто – можно было брать и минусовую фору. А вот с карточками было сложнее: традиционно грубый «Шериф» (6 «побед» по желтым в 7 последних играх) удерживал минимальное преимущество с «Зриньски» и старался не нарушать правила. Ставка на фору молдавского «Шерифа» (+1) по количеству карточек была очень напряженной: лишь на пятой минуте дополнительного времени судья зафиксировал нарушение защитника молдавского клуба Ренана Гедеса — счет желтых карточек между командами сравнялся. Гандикап зашел.

 

На 84-й минуте зашла фора по карточкам и на «Лудогорец»: команда из Болгарии без шансов (0:3 по сумме двух матчей) обыгрывала черногорскую «Сутьеску», но все равно нарушала правила в концовке.

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