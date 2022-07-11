Букмекерская компания PARI представила новые логотип и фирменный стиль

Букмекерская компания PARI представила новый визуальный стиль. В айдентике бренда изменились цвет, формы, линии и шрифт. В ближайшее время стиль будет интегрирован во все рекламные носители, где присутствует бренд PARI. Он также дополнит логотипы спортивных клубов, лиг и федераций, с которыми сотрудничает PARI. Новый логотип, как и весь визуальный стиль, разработан студией Quberten.

Полный комплект креативно-коммуникационных материалов выполнен в соответствии со всеми глобальными дизайн-трендами. В новом фирменном стиле динамика присутствует во всех элементах. В процессе разработки дизайнеры вдохновились энергией компании PARI, которая постоянно движется вперед, влияя на индустрию и меняя ее. Команда Quberten постаралась раскрыть силу и характер PARI, который отражается в обновленном логотипе. Центральным элементом логотипа и всего стиля стала литера «А», стилизованная под стрелку. Она символизирует сам беттинг, с одной стороны демонстрируя рост коэффициентов на события, а с другой отражая позитивное движение вперед и вверх. Движение — привычный вектор для команды PARI, что находит отражение в проектах компании и ее клиентском сервисе. Новый логотип построен на углах, равных 72 и 34 градусам. Знак курсивный и имеет наклон, что придает ему динамику и отражает заряженность и энергию PARI.

Кроме того, логотип имеет подверсии: сокращенный сублого «P» со стрелочкой и элементарный — знак стрелки, особенность которой заключается в том, что стрелка в логотипе может менять свой цвет в зависимости от конкретного клуба.

Михаил Антипин, Исполнительный директор студии Quberten:

«Команда PARI пригласила нас решить очень амбициозную задачу — за короткие сроки добавить энергии бренду. Мы рады, что получился броский и нестандартный логотип, который эффектно выделяется в беттинг-индустрии, и, что не менее важно, — передает амбициозный настрой команды PARI. Нам импонирует ее философия, потому что, в отличие от других букмекеров, у нее чувствуется осознанность в действиях и желание быть не как все. К тому же PARI вносит серьезный импакт в развитие российского спорта, что мы непосредственно ощутили на совместных проектах. Благодарим коллег за доверие!».

Алексей Биркле, Арт-директор PARI: «Концепция нового визуального стиля отражает ключевые ценности бренда и при этом он становится еще ближе к нашей аудитории за счет четких ассоциаций и символики, которую легко считают любители ставок. В партнерстве с Quberten мы взяли на себя амбициозную задачу по переосмыслению логотипа, который с нами теперь на годы».

В июне 2022 года компания отказалась от предыдущего названия в пользу короткого и емкого названия PARI, упростив тем самым взаимодействие своих клиентов с продуктом. Под новым названием компания уже провела ряд ярких активаций. Так, PARI первым в РПЛ интегрировал букмекерский бренд в название футбольного клуба, который получил название ФК «ПАРИ НН». Кроме того, бренд PARI стал частью нейминга главного турнира российского футбольного межсезонья Кубка PARI Премьер, в котором сыграли чемпион России «Зенит», вице-чемпион страны «Сочи», а также ЦСКА и «ПАРИ НН». В киберспорте также появилась команда PARI PARNI. В ближайшее время нейминг PARI продолжит появляться в ряде ключевых проектов.

30 июня компания PARI стала лауреатом международной Премии РБ 2022 в области спорта и букмекерства в номинации «Лучшее приложение». Функциональность, простой и удобный интерфейс, а также высокая скорость работы — основные преимущества продукта, который PARI позиционирует как лучшее приложение к спорту.