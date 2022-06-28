PARI выступит партнером прощального матча Семина и разыграет джерси с автографами звезд хоккея

Букмекерская компания PARI выступит партнером грандиозного спортивного события – матча мировых звезд хоккея, который станет прощальным для легендарного хоккеиста Александра Семина. PARI анонсирует ряд активностей, приуроченных к матчу, и в рамках одной из них разыграет джерси с автографами хоккеистов, в числе которых Александр Овечкин и Павел Дацюк.

30 июня в Красноярске состоится прощальный матч Александра Семина, который принял решение завершить карьеру. Участниками встречи станут Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Радулов, Данис Зарипов, Павел Дацюк и другие звезды НХЛ, КХЛ и сборной России. В честь события официальный партнер матча БК PARI выпустил фирменные джерси с автографами легенд мирового хоккея.

Джерси выполнены в традиционных фирменных цветах команд и дополнены фамилией и номером игрока. Автографы на джерси спортсмены поставят прямо в день матча. Всего будут 12 джерси с автографами одного из следующих хоккеистов: Александр Семин, Александр Овечкин, Данис Зарипов, Павел Дацюк, Максим Афиногенов, Андрей Марков, Антон Худобин, Сергей Широков, Арсений Грицюк, Дмитрий Орлов, Виктор Козлов и Александр Гуськов.

Любители хоккея могут выиграть уникальный приз, приняв участие в специальной акции. Для этого необходимо указать номер игрового счета PARI на официальной странице проекта, ответить на 10 вопросов о хоккеистах и заключить пари в размере не менее 500 рублей на любое событие с коэффициентом не ниже 1.70. При этом ставка должна быть рассчитана в момент действия акции – с 28 июня по 7 июля.

Каждому участнику акции присваивается номер и начисляется фрибет на сумму 1000 рублей. Джерси с автографом получают авторы каждой 28 заявки, то есть, если номер заявки совпадает с номером Александра Семина. При этом всего может быть не более 12 победителей.