Букмекеры: «Зенит» – фаворит матча Кубка PARI Премьер против «Сочи»

25 июня состоится второй матч в рамках турнира Кубок PARI Премьер, организованного телеканалом «Матч ТВ» в партнерстве с букмекерской компанией PARI. В Санкт-Петербурге встретятся чемпион и вице-чемпион России – футбольные клубы «Зенит» и «Сочи».

Аналитики PARI видят в «Зените» фаворита предстоящей игры. Ставки на победу петербургской команды в основное время игры принимаются по коэффициенту 1.62, что соответствует примерно 60% вероятности. Поставить на ничью можно за 4.40 (около 22%), в то время как победа «Сочи» оценивается коэффициентом 5.50 (примерно 18%).

Вероятность итоговой победы «Зенита» – либо в основное время, либо в серии пенальти – оценивается коэффициентом 1.37 (около 69%). Шансы «Сочи» выиграть по итогам всей встречи равны 3.10 (примерно 31%).

Клиенты компании PARI практически не сомневаются в победе чемпиона страны. На триумф подопечных Сергея Семака приходится около 78% от всего объема ставок на результат встречи. Для сравнения, на победу «Сочи» сделано 19% и лишь 3% на ничейный исход.

Как полагают аналитики, игра должна быть результативной. На ТБ 2.5 предлагается поставить по коэффициенту 1.55. В то же время ставки на ТМ 2.5 принимаются за 2.45. Специалисты также склоняются к тому, что во втором матче Кубка PARI Премьер забить удастся обеим командам. Этому событию присвоен коэффициент 1.60.

PARI также предлагает на этот матч множество других разнообразных рынков. В частности, сыгравшая ставка на тотал угловых больше 11.5 утроит вложенную сумму (коэффициент 3.15). Прогнозы на победу «Сочи» хотя бы в одном из таймов принимаются за 2.65. А если матч завершится серией пенальти, сыграет ставка с коэффициентом 3.80.

Согласно регламенту, послематчевые пенальти назначаются в случае ничьей в основное время. Это правило было задействовано в первом же матче турнира, между «Зенитом» и «Пари НН». Команды завершили игру вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказалась команда Сергея Семака (5:3). Успех по итогам послематчевой лотереи принес «Зениту» 2 очка. На данный момент петербуржцы занимают первое место. «Пари НН» за ничью по итогам 90 минут было начислено 1 очко. Нижегородцы идут на втором месте. «Сочи» и ЦСКА пока не проводили матчей на турнире.

Несмотря на то, что набрать 3 очка «Зениту» не удалось, коэффициент на итоговую победу петербуржцев упал с 2.20 до 1.80. Коэффициент на триумф ЦСКА составляет 3.50. Котировки на «Сочи» как вероятного победителя турнира равны 4.50. Ставки на итоговый успех «Пари НН» принимаются по коэффициенту 17.00 – до начала турнира он был равен 14.00.

После игры «Зенита» и «Сочи» Кубок PARI Премьер переедет из Санкт-Петербурга в Москву. На следующей неделе на «ВЭБ Арене», домашнем стадионе ЦСКА, пройдут четыре встречи. В первой из них, 29 июня, ЦСКА встретится с «Зенитом». По итогам турнира все соперники проведут друг с другом по одному матчу. Кубок достанется команде, которая наберет наибольшее количество очков.

Расписание оставшихся матчей:

29 июня 20:00 | ЦСКА — Зенит (ВЭБ Арена)

1 июля 20:00 | Пари НН — Сочи (ВЭБ Арена)

4 июля 20:00 | ЦСКА — Пари НН (ВЭБ Арена)

7 июля 20:00 | Сочи — ЦСКА (ВЭБ Арена)