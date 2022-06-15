Olimpbet разыгрывает билеты на Top Dog: Prospect 5, на котором состоится возвращение «Регбиста»

Букмекерская компания и промоушен кулачных боев анонсируют пятый Top Dog: Prospect, который пройдет 18 июня в Москве. На этот раз на турнире сойдутся не только молодые спортсмены, которые только начинают путь в организации, но и более опытные бойцы. А главным событием вечера станет долгожданный поединок Данила «Регбиста» Алеева и Святослава Коваленко.

Алеев – основатель промоушена Top Dog, бывший чемпион организации STRELKA и победитель проекта «Мясорубка». Он всегда отличался зрелищными и бескомпромиссными боями, которые привлекали внимание к уличным боям на заре их популярности в России. Фанаты единоборств ждали боя «Регбиста» три года: последний раз он выходил на ринг в 2019 году.

Соперником Алеева станет блогер Святослав Коваленко. Он начинал с обзором событий в мире единоборств, развил YouTube-канал, а потом и сам стал пробовать силы в поп-ММА. Коваленко провел девять боев в разных организациях и одержал пять побед (в том числе в трех последних поединках). «Регбист» и Коваленко сойдутся в весовой категории до 82 кг и будут драться по классическим правилам Top Dog.

Долгожданный бой состоится на арене Top Dog Club. На турнире смогут присутствовать лишь 150 зрителей, и среди них могут оказаться клиенты Olimpbet. Букмекерская компания разыгрывает 20 эксклюзивных билетов в своем Telegram-канале. 16 июня с помощью генератора случайных чисел определятся десять победителей, которые попадут на ивент.

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