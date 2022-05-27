Клиенты букмекеров склоняются к победе «Реала» в финале ЛЧ над «Ливерпулем»

28 мая состоится финал Лиги чемпионов, в котором сыграют «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Игра пройдет в Париже и начнется в 22:00 мск. Букмекерская компания PARIBET оценила шансы команд выиграть главный европейский клубный трофей и рассказала о предпочтениях своих клиентов.

По оценке аналитиков, шансы английского клуба на успех чуть выше, чем у мадридцев. Сделать ставку на триумф подопечных Юргена Клоппа в основное время игры можно по коэффициенту 2.08, что соответствует 47% вероятности. Поставить на победу Королевского клуба можно за 3.65 (27%), а на ничью — с коэффициентом 3.70 (26%).

Вероятность того, что «Ливерпуль» добьется успеха по итогам всего матча с учетом овертайма и серии пенальти, оценивается коэффициентом 1.60 (59%). Шансы «Реала» завоевать трофей в 14-й раз равны 2.35 (41%).

Болельщики при этом отдают предпочтение испанскому клубу. На победу подопечных Карло Анчелотти приходится примерно 50% от всего объема ставок, принятых компанией PARIBET на исход встречи в основное время игры. Для сравнения, на «Ливерпуль» приходится около 40%, а на ничейный исход — почти 10%.

Самая крупная ставка на игру на текущий момент составляет 316 тыс. рублей. Клиент поставил эти деньги на победу «Ливерпуля» с учетом овертайма и серии пенальти по коэффициенту 1.55.

Аналитики ожидают, что матч получится результативным. Сделать ставку на то, что команды на двоих забьют больше двух мячей, можно с коэффициентом 1.75, в то время как на ТМ 2.5 предлагается коэффициент 2.10. Кроме того, по мнению букмекеров, обе команды смогут отличиться. Сделать ставку на это можно с коэффициентом 1.60.

Помимо привычных вариантов PARIBET предлагает множество дополнительных интересных рынков для заключения пари. В частности, сделать ставку на то, что победитель встречи определится в основное время, можно за 1.27. Вероятность того, что триумфатор станет известен по итогам дополнительного времени, оценивается коэффициентом 5.80, в серии пенальти — 6.10.

Как считают аналитики, самый вероятный счет, который останется на табло спустя первые 90 минут игрового времени, — 1:1. Если так и случится, сыграет ставка с коэффициентом 7.00. Победа «Ливерпуля» с минимальным счетом, а также со счетом 2:1, котируется с одинаковым коэффициентом 9.00.

«Ливерпуль» и «Реал» уже встречались в финале Лиги чемпионов четыре года назад, и тогда сильнее оказались мадридцы. Причем, это была третья победа Королевского клуба подряд в главном европейском клубном турнире под руководством Зинеддина Зидана. «Ливерпуль» же выиграл трофей через год — в 2019 году. Стоит отметить, что «Реал» остается рекордсменом по числу выигранных трофеев в Лиге чемпионов: мадридский клуб добивался победы в турнире 13 раз. У «Ливерпуля» в копилке шесть завоеванных кубков европейских чемпионов.

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