BetBoom попал в шорт-лист маркетинговой премии Silver Mercury. Кейс с BetBoom Ареной – лучший проект в спорте, Бустер – лучшая интеграция лидера мнений

Оргкомитет фестиваля рекламы и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury XX2 назвал финалистов премии. Кейс с уфимской BetBoom Ареной номинирован как лучший проект в спорте и киберспорте в блоке Best Strategy. BetBoom стал первым букмекером в России, нейминг которого интегрировали в название стадиона. Букмекер улучшил опыт посещения арены: построил крытую фан-зону, усовершенствовал навигацию, разработал акции и конкурсы во время матчей, а также совместно с местными болельщиками реализовал арт-проект – самое большое граффити в чаше стадиона, попавшее в «Книгу рекордов России».

Также кейс BetBoom со стримером Бустером прошел в финал сразу в двух блоках: «Лучшая кампания, созданная совместно с лидерами мнений» в Best Digital Campaign и «Лучшая интеграция лидеров мнений» в Best Marketing Campaign.

Silver Mercury – один из крупнейших фестивалей рекламы и маркетинговых коммуникаций, который проходит в России 22-й раз подряд. В этом году Silver Mercury XX2 включает в себя не только конкурс лучших рекламных проектов, но и масштабный форум, главная задача которого – собрать на одной площадке рекламодателей и рекламные агентства.

Кроме того, директор по маркетингу BetBoom Петр Кипа стал членом жюри премии Silver Mercury.