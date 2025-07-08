Хачанов ни разу не добирался до полуфинала на «Уимблдоне». 3.80 – обыграет Фрица и выйдет в 1/2 финала
Карен Хачанов и Тэйлор Фриц встретятся в 1/4 финала на «Уимблдоне».
Российский теннисист ни разу не доходил до полуфинала турнире в Лондоне. Для него это лишь шестой четвертьфинал ТБШ в карьере.
Хачанов дважды встречался с Фрицем, и оба раза победил. Букмекеры дают коэффициент 3.80 на победу россиянина в сегодняшнем матче, 1.30 – в полуфинал выйдет американский теннисист.
Игра состоится 8 июля и начнется в 15:00 мск.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости