Хачанов ни разу не добирался до полуфинала на «Уимблдоне». 3.80 – обыграет Фрица и выйдет в 1/2 финала

Карен Хачанов и Тэйлор Фриц встретятся в 1/4 финала на «Уимблдоне».

Российский теннисист ни разу не доходил до полуфинала турнире в Лондоне. Для него это лишь шестой четвертьфинал ТБШ в карьере.

Хачанов дважды встречался с Фрицем, и оба раза победил. Букмекеры дают коэффициент 3.80 на победу россиянина в сегодняшнем матче, 1.30 – в полуфинал выйдет американский теннисист.

Игра состоится 8 июля и начнется в 15:00 мск.

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