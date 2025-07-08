BetBoom представил итоги плей-офф НБА: более 2 250 000 выигрыша с одинара и неожиданный фаворит финала по мнению букмекеров

Букмекерская компания BetBoom подвела итоги завершившегося сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Самый крупный выигрыш был получен благодаря ставке на четвертый матч финала Восточной конференции между «Индианой Пэйсерс» и «Нью-Йорк Никс». Беттор взял тотал первой четверти больше 56.5 с коэффициентом 1.90. Клиент BetBoom идеально прочитал игру — команды пробили нужный тотал за 8 минут, а по итогу всего отрезка забили 78 очков. Ставка принесла беттору 2 260 703 рублей выигрыша.

Самый высокий выигрышный коэффициент один из бетторов поймал в четвертом матче полуфинала Западной конференции «Миннесоты Тимбервулвз» и «Оклахомы-Сити Тандер». Клиент BetBoom предположил, что одна из команд одержит победу с разницей более, чем 31 очко. Коэффициент на данный вариант составлял 90.0. Несмотря на достаточно высокий кф, ставка прошла без нервов для беттора. Уже по итогу первой половины «Миннесота» вырвалась вперед на 31 очко, а по итогу матча выиграла со счетом 143:101.

Чаще всего в регулярном сезоне клиенты ставили на матчи «Индианы Пэйсерс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Оклахомы-Сити Тандер», «Денвер Наггетс» и «Нью-Йорк Никс». Отметим, что «Уорриорз» и «Наггетс» также попали в топ-3 команд по ставкам на чемпионство. Тройку замкнули «Лос-Анджелес Лейкерс». Интересно, что в топ не попала ни одна из четырех команд, которые вышли в полуфинал НБА. При этом, «Лейкерс» и «Уорриорз» не были даже в числе топ-5 фаворитов сезона. На победу обеих команд в чемпионате BetBoom давал коэффициент 30.0. Котировки оказались оправданы — «Лейкерс» вылетели в первом раунде плей-офф, а «Уорриорз» покинули турнир на стадии ¼ финала.

Довольно неожиданным оказался выбор бетторов в рамках финальной серии НБА между «Оклахомой-Сити Тандер» и «Индианой Пэйсерс». Несмотря на статус внушительного фаворита у «Оклахомы» (кэф 1.14 на чемпионство), большинство клиентов BetBoom, напротив, верили в победу «Индианы». На протяжении семиматчевого противостояния около 60% всех ставок на исход пришлось на победу команды Халибертона. А в седьмом матче победу «Пэйсерс» взяли 70% пользователей несмотря на то, что данный вариант шел с коэффициентом 3.2 против 1.37 на «Тандер». Но в итоге «Оклахома» подтвердила статус фаворита по котировкам букмекеров и одержала победу со счетом 103:91 и выиграла титул впервые за 46 лет.

Тайриз Халибертон, Никола Йокич и Джейлен Брансон оставались в центре внимания клиентов Betboom на протяжении всего плей-офф. Они стали лидерами по ставкам на статистику. Отметим, что Йокич попал в топ второй раз подряд. Причем в прошлом году он также занял второе место. Серб индивидуально провел сильный постсезон, попав по итогу в топ-5 плей-офф сразу в четырех показателях: очки, подборы, передачи и перехваты.

Сезон НБА завершился 23-го июня. Кубок Ларри О’Брайена завоевали «Оклахома-Сити Тандер», обыграв «Индиану Пэйсерс» со счетом 4:3. Самым ценным игроком финальной серии был признал Шай Джилджес-Александр. «Оклахома» стала самой молодой командой в истории, которой покорилась победа в чемпионате.