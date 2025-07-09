Победа Синнера над Шелтоном поднялась с 1.14 до 1.38. Янник получил травму локтя в 1/8 финала «Уимблдона» с Димитровым

Янник Синнер встретится Беном Шелтоном в 1/4 финала «Уимблдона».

Ранее итальянский теннисист получил травму локтя в матче 1/8 финала с Григором Димитровым. После МРТ, сделанного утром 8 июля, Синнер отменил тренировку на открытом корте.

Коэффициент на победу Синнера над Шелтоном на фоне травмы итальянца вырос с 1.14 до 1.38. На успех американского теннисиста дают 3.35.

Матч состоится 9 июля и начнется в 16:30 по московскому времени.

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