Победа Синнера над Шелтоном поднялась с 1.14 до 1.38. Янник получил травму локтя в 1/8 финала «Уимблдона» с Димитровым
Янник Синнер встретится Беном Шелтоном в 1/4 финала «Уимблдона».
Ранее итальянский теннисист получил травму локтя в матче 1/8 финала с Григором Димитровым. После МРТ, сделанного утром 8 июля, Синнер отменил тренировку на открытом корте.
Коэффициент на победу Синнера над Шелтоном на фоне травмы итальянца вырос с 1.14 до 1.38. На успех американского теннисиста дают 3.35.
Матч состоится 9 июля и начнется в 16:30 по московскому времени.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости