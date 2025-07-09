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«ПСЖ» идет к 5-му трофею, а у «Реала» пока нет титулов в этом году. Кто преуспеет в скрытом финале?

«ПСЖ» против «Реала» – это скрытый финал чемпионата мира среди клубов.

Парижская команда в 2025-м уже выиграла Лигу чемпионов, а также чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. «Мадрид», напротив, рискует провести целый год без трофеев… Кто же возьмет верх в полуфинале, чтобы затем проверить на прочность «Челси»?

FONBET видит фаворита в «ПСЖ». Коэффициент на победу в основное время – 2,40, на выход в финал – 1,75.

«Реал» еще никому не проигрывал с момента назначения Хаби Алонсо на пост главного тренера. Удастся ли мадридцам сбить кураж с ватаги Луиса Энрике? Коэффициент на победу «бланкос» в основное время – 3,00, на выход в финал – 2,15.

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