«Люди сначала советуются со знакомыми и после принимают решение». Экс-сотрудник Olimpbet Прокофьев о том, как возрастные игроки выбирают БК
Эксперт Спортса” о маркетинге в iGaming Владимир Прокофьев рассказал о наиболее важных факторах при выборе букмекера среди возрастных игроков-новичков.
«Для этой части аудитории на первом месте стоит надежность. Не случайно в исследовании «Рейтинга Букмекеров» второй по важности фактор при выборе БК – рекомендация друга.
Люди сначала советуются со знакомыми и после принимают решение», – рассказал экс-сотрудник Olimpbet и автор телеграм-канала «Вредный букмекер».
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ggate.media
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