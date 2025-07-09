«Люди сначала советуются со знакомыми и после принимают решение». Экс-сотрудник Olimpbet Прокофьев о том, как возрастные игроки выбирают БК

Эксперт Спортса” о маркетинге в iGaming Владимир Прокофьев рассказал о наиболее важных факторах при выборе букмекера среди возрастных игроков-новичков.

«Для этой части аудитории на первом месте стоит надежность. Не случайно в исследовании «Рейтинга Букмекеров» второй по важности фактор при выборе БК – рекомендация друга.

Люди сначала советуются со знакомыми и после принимают решение», – рассказал экс-сотрудник Olimpbet и автор телеграм-канала «Вредный букмекер».

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