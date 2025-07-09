  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Люди сначала советуются со знакомыми и после принимают решение». Экс-сотрудник Olimpbet Прокофьев о том, как возрастные игроки выбирают БК
0

«Люди сначала советуются со знакомыми и после принимают решение». Экс-сотрудник Olimpbet Прокофьев о том, как возрастные игроки выбирают БК

Эксперт Спортса” о маркетинге в iGaming Владимир Прокофьев рассказал о наиболее важных факторах при выборе букмекера среди возрастных игроков-новичков.

«Для этой части аудитории на первом месте стоит надежность. Не случайно в исследовании «Рейтинга Букмекеров» второй по важности фактор при выборе БК – рекомендация друга.

Люди сначала советуются со знакомыми и после принимают решение», – рассказал экс-сотрудник Olimpbet и автор телеграм-канала «Вредный букмекер».

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ggate.media
Букмекеры
Беттинг-индустрия
Беттинг-эксперты
Ставки на сегодня
Владимир Прокофьев
Ставки на спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«ПСЖ» идет к 5-му трофею, а у «Реала» пока нет титулов в этом году. Кто преуспеет в скрытом финале?
54 минуты назадРеклама
Победа Синнера над Шелтоном поднялась с 1.14 до 1.38. Янник получил травму локтя в 1/8 финала «Уимблдона» с Димитровым
сегодня, 10:53
Владимир Прокофьев: «Подавляющему большинству игроков не важна лицензия букмекера. Они могут даже не знать, для чего она нужна»
сегодня, 10:17
Россиянин поставил почти 2 млн рублей на ничью «Реала» с «ПСЖ» на КЧМ
5сегодня, 10:00
«ПСЖ» пропустил 1 гол в 7 последних матчах. 4.00 – «Реал» не забьет
1сегодня, 09:40
Россиянин поставил 3,2 млн рублей на победу Швентек над Самсоновой на «Уимблдоне»
3сегодня, 08:59
Андреева – подавляющий фаворит матча с Бенчич, Самсонова – явный андердог против Швентек в 1/4 финала «Уимблдона»
сегодня, 08:42
34.00 – Трент побьет рекорд Месси (21) по ассистам за сезон Ла Лиги
9сегодня, 08:11
«Челси» выиграл 8 из 10 финалов международных турниров. 2.75 – лондонцы выиграют КЧМ
8сегодня, 07:41
PARI обошел «Фонбет» и стал лидером среди российских БК по числу быстрых игр (Sportclan)
сегодня, 07:27
Ко всем новостям
Последние новости
«ПСЖ» – «Реал»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы команд на финал КЧМ
сегодня, 12:56
Команда Доната Стальнова — победитель Фестиваля КХЛ 3х3
сегодня, 10:28Промо
СУПЕР неделя перед Суперкубком в OLIMPBET
сегодня, 09:20Промо
Присоединяйся к Pride Sport Fest — крупнейшему спортивно-развлекательному фестивалю года!
сегодня, 07:35Промо
«Флуминенсе» – «Челси»: игроки БЕТСИТИ считают лондонцев фаворитами полуфинала КЧМ
вчера, 11:34Промо
Хачанов ни разу не добирался до полуфинала на «Уимблдоне». 3.80 – обыграет Фрица и выйдет в 1/2 финала
1вчера, 10:01
Выигрывайте Джекпот Ультра от Лиги Ставок вместе с Виктором Гусевым и Дмитрием Дибровым
вчера, 09:40Промо
25.00 давали на выход «Флуминенсе» в финал КЧМ до старта турнира, 3.35 – перед полуфиналом с «Челси»
вчера, 09:22
BetBoom представил итоги плей-офф НБА: более 2 250 000 выигрыша с одинара и неожиданный фаворит финала по мнению букмекеров
вчера, 07:15Промо
Открытие повышенных коэффициентов на матчи клубного чемпионата мира и Уимблдона от Лиги Ставок
7 июля, 15:29Промо