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Выигрывайте Джекпот Ультра от Лиги Ставок вместе с Виктором Гусевым и Дмитрием Дибровым

Амбассадор «Лиги Ставок», легендарный спортивный комментатор Виктор Гусев и известный телеведущий Дмитрий Дибров стали героями ролика в преддверии розыгрыша Джекпота Ультра.

Федеральная акция Новый Джекпот от «Лиги Ставок» продолжает набирать обороты, и шансы на победу у участников остаются высокими. Грандиозный розыгрыш в размере 25 миллионов рублей становится ближе с каждой минутой.

Концепция ролика в стиле игры «Кто хочет стать миллионером» объединяет любителей спорта и викторин. Благодаря авторитету ведущих, проект привлечет как взыскательную аудиторию, так и поклонников спортивных состязаний. Ведь главная цель акции — не просто разыграть крупный приз, но и создать активное сообщество участников.

Не упустите свой шанс стать обладателями крупных денежных призов — заключайте пари от 100 ₽ и автоматически получайте возможность выиграть один из четырех Джекпотов. Все Джекпоты выпадают случайным образом тем участникам, кто выполнил условия. Присоединяйтесь к акции и получайте шанс стать обладателем рекордного Джекпота.

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