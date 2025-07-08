25.00 давали на выход «Флуминенсе» в финал КЧМ до старта турнира, 3.35 – перед полуфиналом с «Челси»
«Флуминенсе» и «Челси» встретятся в полуфинале клубного чемпионата мира.
До старта турнира на выход бразильского клуба в 1/2 финала КЧМ давали коэффициент 15.00, на проход в финал – 25.00.
Сейчас на выход «Флуминенсе» в финал можно поставить за 3.35. «Челси» котируется фаворитом на проход в решающий матч КЧМ с коэффициентом 1.35.
Матч состоится 8 июля и начнется в 22:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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