BetBoom назвал фаворитов Лиги конференций

Перед четвертьфиналом Лиги конференций аналитики букмекерской компании BetBoom назвали фаворитов турнира.

Лига конференций − Тирана, 25 мая

«Рома» и «Лестер» − главные претенденты на победу В прошлом году УЕФА представил новый турнир − Лигу конференций. Это третий уровень европейского клубного футбола после Лиги чемпионов и Лиги Европы. По мнению BetBoom, явного фаворита в ЛК нет:

● «Рома» − коэффициент на победу 4.00

● «Лестер» − 4.00

● «Марсель» − 4.50

● «ПСВ Эйндховен» − 9.00

На пути к финалу «Роме» предстоит сыграть в 1/4 с норвежским «Буде-Глимт», на воротах которого стоит россиянин Никита Хайкин. Команды уже дважды встречались на групповом этапе. Аналитики BetBoom считают, что в первом матче в Норвегии шансов на победу у «Ромы» все же больше − кэф. 2.14. Напомним, что ранее норвежцы обыграли дома «Рому» со счетом 6:1.

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