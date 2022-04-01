BetBoom назвал фаворитов Лиги чемпионов!

Перед четвертьфиналом Лиги чемпионов аналитики букмекерской компании BetBoom назвали фаворитов турниров.

Лига чемпионов − финал в Париже, 28 мая

«Сити» и «Ливерпуль» в финале, команда Гвардиолы − фаворит

Велика вероятность (кэф 2.80), что «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» будут сражаться не только за титул в АПЛ, но и за победу в Лиге чемпионов. Судя по коэффициентам в BetBoom, шансов на победу у «Сити» немного больше:

«Манчестер Сити» − победитель ЛЧ 2.80 / выйдет в финал 1.65

«Ливерпуль» − 3.00 / 1.70

«Бавария» − 4.00 / 2.00

«Челси» − 13.00 / 6.00

«Реал Мадрид» − 15.00/5.50

«Атлетико Мадрид» − 25.00/7.00

«Вильярреал» − 100.00/25.00

«Бенфика» − 200.00/50.00

«Сити» уже который год считается фаворитом турнира, но еще ни разу не побеждал. «Ливерпуль» в этом плане более опытный: победа в 2019-м стала шестой в истории.

С победой в гонке бомбардиров все проще. На первом месте с большим отрывом Роберт Левандовски − на него кэф 1,05.

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