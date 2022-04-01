BetBoom назвал фаворитов Лиги чемпионов!

Перед четвертьфиналом Лиги чемпионов аналитики букмекерской компании BetBoom назвали фаворитов турниров.
Лига чемпионов − финал в Париже, 28 мая
«Сити» и «Ливерпуль» в финале, команда Гвардиолы − фаворит
Велика вероятность (кэф 2.80), что «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» будут сражаться не только за титул в АПЛ, но и за победу в Лиге чемпионов. Судя по коэффициентам в BetBoom, шансов на победу у «Сити» немного больше:
- «Манчестер Сити» − победитель ЛЧ 2.80 / выйдет в финал 1.65
- «Ливерпуль» − 3.00 / 1.70
- «Бавария» − 4.00 / 2.00
- «Челси» − 13.00 / 6.00
- «Реал Мадрид» − 15.00/5.50
- «Атлетико Мадрид» − 25.00/7.00
- «Вильярреал» − 100.00/25.00
- «Бенфика» − 200.00/50.00
«Сити» уже который год считается фаворитом турнира, но еще ни разу не побеждал. «Ливерпуль» в этом плане более опытный: победа в 2019-м стала шестой в истории.
С победой в гонке бомбардиров все проще. На первом месте с большим отрывом Роберт Левандовски − на него кэф 1,05.
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