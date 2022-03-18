В «Спортивном Оракуле» от BetBoom разыгрывается 300 000 фрибетов. Эта акция доступна и для новых, и для действующих клиентов букмекера!

В акции «Спортивный Оракул» от BetBoom появились новые матчи, а призовой фонд был увеличен. Абсолютно все пользователи букмекерской компании претендуют на фрибеты на сумму до 300 000 рублей!

Для участия нужно предсказать исходы матчей на специальном лендинге БК BetBoom и сделать ставку от 300 рублей на любое спортивное событие. Акция доступна пользователям сайта и мобильных приложений BetBoom, но пункты приема ставок в ней не участвуют.

Прогнозы принимаются до воскресенья, 20 марта 13:00 по МСК. Для победы нужно назвать победителей в матчах

Российская Премьер-Лига. ЦСКА – «Рубин» (начало матча в 14:00 МСК)

Франция Лига 1. «Монако» – ПСЖ (в 15:00)

Италия Серия А. «Рома» – «Лацио» (в 20:00)

Испания Ла Лига. «Реал Мадрид» – «Барселона» (23:00)

Результаты розыгрыша объявят 21 марта в 13:00 – все победители получат смс-уведомления о выигрыше. Общий призовой фонд акции составляет 300 тысяч фрибетов, которые будут поровну распределены между всеми победителями.