В два раза больше джекпонов! Недельная акция от «Лиги Ставок» на сверхвыгодных условиях

С 7 по 14 марта 2022 года у клиентов букмекерской компании «Лига Ставок» будет возможность получить больше джекпонов для участия в грандиозной акции «Джекпот. Большой куш» с общим призовым фондом более 450 миллионов рублей. Напомним, что джекпоны — это игровые купоны, которые участвуют во всех розыгрышах призового фонда акции. Они начисляются за каждые 500 рублей чистого выигрыша или не сыгравшей ставки.

Количество джекпонов для одного пользователя не ограничено. При этом джекпон, номер которого не выпал в ежедневном розыгрыше, продолжает участвовать в еженедельном и ежемесячном розыгрышах, а так же в запланированном на 17 декабря 2022 года итоговом, когда весь годовой «Джекпот» будет обязательно разыгран.

Чем больше джекпонов получает клиент «Лиги Ставок», тем выше вероятность его выигрыша. С 7 по 14 марта число начисляемых джекпонов будет увеличено вдвое для ставок, оформленных с 9:00 до 15:00 (мск). Исключение составят пари со статусом «возврат», «отмена» или «выкуп».

По состоянию на 5 марта 2022 года в рамках акции «Джекпот» разыграно 74 375 000 рублей. Эта сумма была распределена между 4 340 победителями, многие из которых выигрывали несколько раз. Самый большой приз составил 5,2 миллиона. Однако с каждой неделей и месяцем ставки повышаются за счет увеличения накапливаемой части призового фонда. Так, «Джекпот» для ближайшего ежемесячного розыгрыша, который состоится 7 марта, составит 16 962 500 рублей (помимо 10 фиксированных призов по 100 тысяч).

Если вы еще не включились в акцию «Джекпот. Большой куш», самое время это сделать! Ничего подобного на российском букмекерском рынке нет! Только «Лига Ставок» дает своим клиентам шанс совершенно бесплатно стать миллионером!

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