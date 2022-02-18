Вы загадываете − BetBoom исполняет. Названы самые удивительные желания россиян

В конце декабря компания BetBoom анонсировала акцию, по условиям которой все жители России могли рассказать о своих мечтах и получить подарки. Условие участия было лишь одно − зарегистрироваться на сайте букмекера. Всего поступило свыше 55 тысяч заявок с желаниями, самые оригинальные BetBoom воплотит в жизнь.

Много заявок поступило от болельщиков клубов РПЛ. Так, ярый фанат столичного «Динамо» попросил для себя и своих друзей абонементы на матчи бело-голубых, чтобы наблюдать за борьбой за чемпионство с самыми близкими. Житель Московской области сообщил о своем желании попасть на игру с участием сборной России. Также многие фанаты ФК «Уфа», «Урал» и тульского «Арсенала» хотели получить футболки с автографами футболистов.

Одной из самых примечательных была заявка от представителя клуба по американскому футболу Moscow United. Он попросил новую спортивную экипировку для всей своей команды. Надеемся, что обновленный облик команды окажется счастливым и поможет ребятам завоевать новые трофеи.

Весьма нестандартное желание загадал житель подмосковного города Павловский Посад, который, видимо, является поклонником творчества Федора Достоевского. Иной причины, почему павлово-посадец пожелал коллекционное издание книг великого русского писателя, в BetBoom не нашли. Хотя среди жителей города ходит легенда, что 160 лет назад Федор Михайлович со своей супругой проезжал мимо Павловского Посада.

Среди всего списка заявок нашлись два больших любителя рыбной ловли из разных регионов страны. О чем же они попросили? Как настоящие рыбаки, они указали, что мечтают о новом спиннинге!

Житель подмосковного города Люберцы отличился креативной просьбой. Он попросил в подарок станок для деревообработки. Уроженец Нальчика указал в качестве подарка настоящий самовар. BetBoom, будучи официальным партнером тульского «Арсенала», передаст нальчанику настоящий символ семейного уюта, благополучия и достатка.

Вторые половинки тоже не остались без внимания. Так, житель Белореченска попросил коньки для своей супруги, не забыв указать и размер ноги. Другой молодой человек из Волгограда указал в своей заявке, что хочет подарить своей возлюбленной кошку. Все эти желания BetBoom обязательно воплотит.

Большая часть заявок касалась спортивной атрибутики, техники и денежных призов. Огромное число участников акции хотели получить последние версии смартфонов Apple. Возможно, эти желания не столь оригинальные, но BetBoom не смог их проигнорировать. Ведь мечты должны сбываться!