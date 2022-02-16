Parimatch стал титульным партнером ФК «‎Амкал»‎

Букмекерская компания Parimatch и ФК «Амкал»‎ стали партнерами. На старте сотрудничества партнеры объявят о запуске лимитированной NFT-коллекции. Уже в ближайшее время команда представит комплект формы с логотипом Parimatch, в которой начнет свой новый сезон.

Одним из ключевых направлений для Parimatch является всесторонняя поддержка российского спорта, в частности, компания активно поддерживает любительский футбол. Соглашение с одной из ведущих любительских команд — важный этап в развитии любительского футбола. Партнеры, стремясь к эффективному сотрудничеству, ставят цель максимально раскрыть потенциал каждой из сторон в рамках контракта.

Футбольный клуб «Амкал» был создан в 2018 году на базе известной в то время «Команды Германа», основанной Германом Попковым, одним из самых известных и влиятельных участников комьюнити блогеров, играющих в футбол. Команда продолжает активно развиваться при поддержке лояльных фанатов, база которых постоянно увеличивается на протяжении вот уже нескольких лет. Сегодня «Амкал» признается любителями и экспертами в качестве феномена отечественного спорта. В Parimatch верят, что потенциал клуба не исчерпан и самые значительные моменты в его истории еще впереди.

На основателя «Амкала», Германа «El Classico» Попкова, подписано 2,77 млн человек на главном YouTube-канале — German El Classico — и 650 тыс. на втором канале — German Le Classique. Видеоролики на его площадках стабильно собирают миллионы просмотров, а матчи «Амкала» посещают тысячи болельщиков, которые активно поддерживают команду. «Амкал» регулярно выступает в разных регионах России и посещает другие страны, неизменно собирая аншлаги.

Parimatch поддержит команду в рамках долгосрочного контракта и поможет расширить ее аудиторию, внедряя масштабные акции для болельщиков.

На старте сотрудничества Parimatch и «Амкал» открывают регистрацию на розыгрыш NFT-коллекции из 25 уникальных трехмерных изображений игроков «Амкала», которая появится на opensea.io уже в начале марта. Это первый случай выпуска NFT в российском футболе, приуроченный к началу сотрудничества.

С 25 февраля по 7 марта болельщики команды смогут посоревноваться за уникальные NFT-изображения. Чтобы принять участие в акции с лимитированными токенами, необходимо зарегистрироваться на официальной странице и указать адрес своего криптовалютного кошелька. Инструкция будет доступна на сайте акции. Чтобы не пропустить старт рекомендации на розыгрыш коллекции, можно оставить контакты e-mail на странице проекта и затем получить напоминание.

Победители получат по одной фигурке футболиста. Каждое изображение будет разыграно в единственном уникальном экземпляре. В дальнейшем участники смогут передавать или продавать NFT-токены, при этом весь доход организаторов от перепродажи будет перечисляться на благотворительность. Подведение итогов конкурса состоится 9 марта, во время онлайн-трансляции на YouTube-канале German El Classico. На стриме организаторы определят 25 победителей из числа подавших заявку, и каждый из выигравших получит заветную фигурку.

Помимо NFT-изображения, каждый победитель конкурса получит футболку игрока из новой коллекции и персональное видеообращение от игрока команды. Parimatch со своей стороны поддержит победителя фрибетом на ставку.

«История «Амкала» по-настоящему уникальна. Справедливо сказать, что клуб Германа произвел революцию в любительском футболе. Кто бы мог подумать, что команда блогеров будет собирать больше людей на трибунах и в соцсетях, чем профессиональный клуб? Это идеальный партнер для нас, поскольку инновации, эксперименты и слом стереотипов — наш подход. С точки зрения маркетинга, мы видим огромный потенциал по части нашего взаимодействия», — рассказала директор по маркетингу Parimatch Россия Светлана Шабалина.

«Parimatch всегда стремится быть в тренде, поэтому мы очень рады подписать долгосрочный спонсорский контракт с самым популярным блогерским футбольным клубом «Амкал», который успешно развивает поп-футбол в нашей стране. Мы запланировали огромное количество интересных активностей для болельщиков клуба и игроков и уверены, что они всем придутся по вкусу», — поделился глава отдела спонсорства Parimatch Алексей Левинский.

«Сотрудничество с Parimatch позволяет «Амкалу» встать в один ряд с «Челси», «Ювентусом», «Лестером» и другими популярными командами из элиты мирового футбола. Мы очень гордимся нашими достижениями и надеемся вместе достичь новых вершин в 2022 году», — заявил основатель ФК «Амкал» Герман «El Classico» Попков.