Становитесь лучшими в рейтинге Winline на CYBERSHOKE и выигрывайте крутые призы

1 февраля стартовал первый сезон совместного проекта Winline и CYBERSHOKE «Игровые челленджи». В течение месяца участники будут выполнять разнообразные задания, а самые успешные получат крутые призы от организаторов.



Суть «Игровых челленджей» проста: на протяжении сезона игроки каждые 2 часа будут получать оригинальные задания. Чем больше выполненных заданий — тем больше очков и выше позиция в рейтинге Winline. По итогам сезона, которые будут подводиться в конце каждого месяца, ТОП-10 игроков в рейтинге Winline получат ценные призы и подарки.



Призы для первого сезона подбирались лично Эриком Шоковым — блогером и основателем платформы CYBERSHOKE. Среди них — игровой монитор, наушники Logitech, мышь Logitech G502 Hero 6, игровой рукав и внутриигровые предметы.



Задания и призы будут обновляться каждый месяц, а значит подняться на вершину рейтинга Winline можно не один раз — главное упорство и желание!



Принять участие в челлендже могут все зарегистрированные пользователи платформы CYBERSHOKE.



Наслаждайтесь игрой, остальное за нами!