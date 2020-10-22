💡 ЦСКА проиграл «Ростову» 3 из 4 последних матчей, но кэф на победу южан – 4,6. Стоит зарядить на Карпина?

ЦСКА, ворвавшийся на первую строчку перед 14-м туром, встречается с «Ростовом» дома.

Команда Валерия Карпина не проигрывает армейцам с 2018 года, победив в 3 из 4 последних игр, а в последнем матче в марте случился настоящий фейерверк: три пенальти и два сэйва, две красные у ЦСКА, автогол и три мяча южан подряд. В этом сезоне «Ростов» выступает неровно, чередуя победы с достаточно неожиданными провалами против «Сочи» и «Химок», хотя держится недалеко от тройки лидеров. ЦСКА же не блещет в еврокубках, зато выиграл в чемпионате четыре матча подряд, забив в них 11 мячей.

С точки зрения букмекеров в очном матче армейцы – крепкий фаворит: «Бетсити» предлагает поставить на победу команды Гончаренко с коэффициентом 1,86. На «Ростов», который в последний визит на «ВЭБ Арене» отгрузил хозяевам 3 мяча, можно зарядить с кэфом 4,6, а за ничью дают 3,5.

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