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    Масштабное обновление Betting Insider: переработанные онлайны, чаты и умная лента прогнозов

    Теги Ставки на спорт Ставки на футбол натив Ставки

    Betting Insider — новая социальная сеть для любителей ставок от Sports.ru.

    С помощью Betting Insider вы сможете получать множество идей по ставкам, проверять собственные стратегии без риска, наблюдать за честным рейтингом лучших капперов и получать призы за успешные прогнозы.

    И это не все: вот 5 причин, почему Betting Insider поможет вам ставить с умом.

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    Июльское обновление Betting Insider затронуло как Android-версию, так и сайт проекта.

    Для Android-юзеров был переработан матч-центр: в нем появилась расширенная статистика, онлайны матчей, а также стали доступны составы команд.

    Помимо этого, появилась умная лента прогнозов: теперь это микс последних советов плюсовых прогнозистов и самых популярных ставок за последнее время. 

    Web-версия Betting Insider также претерпела изменения: были добавлены чаты, в том числе матчевые, а также раздел блогов.

    Скачивайте Betting Insider на мобильный телефон, добавляйте сайт betting.team в закладки и играйте с умом!

    УСТАНОВИТЬ BETTING INSIDER НА ANDROID

    УСТАНОВИТЬ BETTING INSIDER НА IOS

    ПОПРОБОВАТЬ WEB-ВЕРСИЮ BETTING INSIDER

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