Сборная России по пляжному футболу стала бронзовым призером Игр стран СНГ, которые сейчас проходят в Беларуси.

В матче за третье место россияне обыграли команду Омана со счетом 7:3 (4:1, 3:1, 0:1). Хет-трик в составе победителей оформил Федор Земсков, дубль на счету Амадиуса Виноградова, по голу – у Антона Шкарина и Егора Ремизова.

Золотые медали завоевала сборная Беларуси. В финале она оказалась сильнее Ирана – 5:4 (1:1, 2:2, 2:1).

Сборная России по пляжному футболу разгромила команду Узбекистана со счетом 15:0 на Играх стран СНГ. Это крупнейшая победа в истории РФ