Сборная России по пляжному футболу стала бронзовым призером Игр стран СНГ

Теги сборная России Антон Шкарин сборная Омана пляжный футбол Игры стран СНГ Федор Земсков Егор Ремизов Амадиус Виноградов Пляжный футбол

Сборная России по пляжному футболу стала бронзовым призером Игр стран СНГ, которые сейчас проходят в Беларуси.

В матче за третье место россияне обыграли команду Омана со счетом 7:3 (4:1, 3:1, 0:1). Хет-трик в составе победителей оформил Федор Земсков, дубль на счету Амадиуса Виноградова, по голу – у Антона Шкарина и Егора Ремизова.

Золотые медали завоевала сборная Беларуси. В финале она оказалась сильнее Ирана – 5:4 (1:1, 2:2, 2:1).

Сборная России по пляжному футболу разгромила команду Узбекистана со счетом 15:0 на Играх стран СНГ. Это крупнейшая победа в истории РФ

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3 комментария

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Георгий Кузьминых
Одна из лучших сборных стала третий. Полный абсурд
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Георгий Кузьминых
Не знал что Оман и Иран это СНГ, расширяем сферу влияния
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Bdv68
Грёбаный бронзовый стыд.
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