Михаил Лихачев: «Пляжный футбол вписался бы в программу Олимпийских игр легко и идеально»

Теги ФИФА МОК мини-футбол Олимпийская сборная России Рио-2016 сборная России сборная Италии Михаил Лихачев пляжный футбол Европейские игры Пляжный футбол

Михаил Лихачев рассчитывает на включение пляжного футбола в олимпийскую программу.

– Обидно, что пляжный футбол – неолимпийский вид спорта, в отличие от пляжного волейбола и баскетбола три на три. Был ли реальный шанс продавить это в Рио-де-Жанейро 2016 года — потому что где еще, если не там?

– Вы правильно назвали турнир, на который мы уж точно ждали олимпийского приглашения – хотя бы как выставочного вида. Но несмотря на то что давно ходят разговоры о скорейшем присвоении нашему виду футбола олимпийского статуса, не все в этом плане получается.

У ФИФА непростые отношения с МОК. Даже большой футбол своеобразно представлен на Олимпийских играх, так что попадание любого другого тем более проблематично. Тот же футзал имеет большие сложности с попаданием на Олимпиады, хотя он интересен и понятен всем в мире. Во взаимоотношениях международных организаций, видимо, и кроется ответ на этот вопрос.

Зато вот были первые Европейские игры в Баку в 2015 году – и с такой теплотой вспоминаю, как мы жили в олимпийской деревне с другими нашими спортсменами! Это запомнилось навсегда, плюс мы закрывали программу тех Игр, выиграли там у итальянцев золото в финале буквально за два часа до церемонии закрытия. Это было очень круто.

На мой взгляд, именно пляжный футбол вписался бы в программу Олимпийских игр легко и идеально. Потому что не нужна дополнительная инфраструктура – стадион для пляжного волейбола такой же по трибунам, поле туда совершенно спокойно помещается. И зрелищность пляжного футбола, безусловно, добавила бы Олимпиадам особого шарма, – сказал главный тренер сборной России по пляжному футболу.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий