1

«Кристалл» стал 10-кратным чемпионом России по пляжному футболу

Петербургский клуб «Кристалл» стал 10-кратным чемпионом России по пляжному футболу.

7 сентября команда обыграла «Лекс» в финальном матче. Бронзовым призером турнира стал «Локомотив».

Пляжный футбол

Суперлига – чемпионат России

Санкт-Петербург

Финал

Лекс (Санкт-Петербург) – Кристалл (Санкт-Петербург) – 5:7 (2:3, 1:1, 2:3)

Голы: 1:0 – де Оливейра (7), 1:1 – Маурисиньо (8), 1:2 – Датинья (9), 1:3 – Бриштель (12), 2:3 – Ильинский (12), 2:4 – да Коста (16), 3:4 – Романов (17), 3:5 – да Коста (29), 4:5 – Новиков (29), 5:5 – Сильва (33), 5:6 – Ремизов (34), 5:7 – Ремизов (35).

Матч за бронзу 

Локомотив (Москва) – Краснодар-ЮМР (Краснодар) – 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)

Голы: 1:0 – Канела (9), 2:0 – Виноградов (21), 3:0 – Виноградов (27), 4:0 – Родригес (28), 4:1 – Филиппов (29), 5:1 – Макаров (30).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
пляжный футбол
результаты
Локомотив
Лекс
Кристалл
OLIMPBET-Чемпионат России по пляжному футболу среди мужских и женских команд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Пляжный футбол в Telegram
Главные новости
«Локомотив» стал победителем Московского международного кубка по пляжному футболу
3 августа, 13:58
«Кристалл» стал обладателем Суперкубка России по пляжному футболу
9 июля, 18:51
«Чемпионат России по пляжному футболу – один из сильнейших в мире. Мы точно находимся в топ-3». Вице-президент «Локо» Лев Мазараки об уровне турнира
126 мая, 10:09
Кубок мира по пляжному футболу. Беларусь уступила Бразилии в финале, Португалия обыграла Сенегал в матче за бронзу
3911 мая, 16:38
Кубок мира по пляжному футболу. 1/2 финала. Беларусь победила Сенегал, Португалия уступила Бразилии
2310 мая, 18:21
Россия и Парагвай могут сотрудничать в пляжном футболе, заявил Лихачев: «У наших коллег очень позитивный настрой»
10 мая, 11:07
Беларусь, Бразилия, Португалия и Сенегал вышли в полуфинал Кубка мира по пляжному футболу
288 мая, 17:43
Михаил Лихачев: «Есть глубокое внутреннее ощущение, что сборная России на ЧМ-2025 дошла бы до финала»
7 мая, 10:18
Лихачев о работе со сборной Парагвая на Кубке мира: «Было тяжело сделать большую сенсацию, но бились достойно. Есть хорошие шансы быть в топ-10 команд»
7 мая, 08:28
Михаил Лихачев: «Вся пляжная футбольная общественность в один голос говорит, что очень не хватает сборной России»
7 мая, 08:18
Ко всем новостям
Последние новости
Сборная России по пляжному футболу обыграла Иран в товарищеском матче – 5:1
9 марта, 21:20
Мужская и женская сборные России по пляжному футболу в декабре проведут по три матча с Парагваем
12 декабря 2024, 11:29
Петербургский «Кристалл» выиграл чемпионат России по пляжному футболу, обыграв «Спартак» в финале
1 сентября 2024, 16:09
«Коринтианс» обыграл «Локомотив» в финале Московского международного кубка по пляжному футболу
24 августа 2024, 15:02
Сборная России по пляжному футболу проиграла команде Беларуси в товарищеском матче
114 июля 2024, 19:55
Сборная России по пляжному футболу обыграла Парагвай во втором подряд товарищеском матче
30 ноября 2023, 12:17
Сборные России и Парагвая по пляжному футболу проведут три товарищеских матча
414 ноября 2023, 20:10
«Локомотив» выиграл Московский международный кубок по пляжному футболу
15 октября 2023, 14:10
Михаил Лихачев: «Пляжный футбол вписался бы в программу Олимпийских игр легко и идеально»
3 сентября 2023, 12:50
Пляжный футбол. Кубок наций. Сборная России обыграла Иран и одержала итоговую победу
1123 июля 2023, 13:24