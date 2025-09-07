«Кристалл» стал 10-кратным чемпионом России по пляжному футболу
Петербургский клуб «Кристалл» стал 10-кратным чемпионом России по пляжному футболу.
7 сентября команда обыграла «Лекс» в финальном матче. Бронзовым призером турнира стал «Локомотив».
Суперлига – чемпионат России
Санкт-Петербург
Финал
Лекс (Санкт-Петербург) – Кристалл (Санкт-Петербург) – 5:7 (2:3, 1:1, 2:3)
Голы: 1:0 – де Оливейра (7), 1:1 – Маурисиньо (8), 1:2 – Датинья (9), 1:3 – Бриштель (12), 2:3 – Ильинский (12), 2:4 – да Коста (16), 3:4 – Романов (17), 3:5 – да Коста (29), 4:5 – Новиков (29), 5:5 – Сильва (33), 5:6 – Ремизов (34), 5:7 – Ремизов (35).
Матч за бронзу
Локомотив (Москва) – Краснодар-ЮМР (Краснодар) – 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)
Голы: 1:0 – Канела (9), 2:0 – Виноградов (21), 3:0 – Виноградов (27), 4:0 – Родригес (28), 4:1 – Филиппов (29), 5:1 – Макаров (30).
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
