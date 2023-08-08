Сборная России по пляжному футболу проиграла команде Ирана в 1/2 финала Игр стран СНГ

Теги результаты сборная России пляжный футбол сборная Ирана Игры стран СНГ Пляжный футбол

Сборная России по пляжному футболу проиграла Ирану в полуфинале Игр стран СНГ.

Соревнования проходят в Минске. 

Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 4:4. В серии пенальти выиграли иранцы (4:3).

В другом полуфинале встретятся сборные Беларуси и Омана.

Сборная России по пляжному футболу разгромила команду Узбекистана со счетом 15:0 на Играх стран СНГ. Это крупнейшая победа в истории РФ

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10 комментариев

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Ебздрогыч
Давно у нас Иран с Оманом в СНГ вошли?
+22
-1
+21
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Aristokrat_13
Смешно, конечно, что Иран с Оманом в СНГ, а Украина и Грузия нет
+16
-3
+13
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qwer11
Ответ Ебздрогыч
Давно у нас Иран с Оманом в СНГ вошли?
это исконная территория СНГ.
+7
0
+7
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giallo-verde
А вот не пригласили бы Иран, были бы уже в финале среди стран СНГ.
+3
0
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majestic1980
Иранским братушкам слить не жалко)
+1
0
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Крыс Пол
Глобализация набирает обороты. Вон Катар участвовал в кубке КОНКАКАФ, теперь арабские страны и в СНГ заглянули.
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Рус Киссенжер
Ответ Ебздрогыч
Давно у нас Иран с Оманом в СНГ вошли?
чистый СНГ.
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Atsuktuvas
Ответ giallo-verde
А вот не пригласили бы Иран, были бы уже в финале среди стран СНГ.
Не пригласить Иран - остаться без технологий...
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