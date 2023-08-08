Сборная России по пляжному футболу проиграла команде Ирана в 1/2 финала Игр стран СНГ
Сборная России по пляжному футболу проиграла Ирану в полуфинале Игр стран СНГ.
Соревнования проходят в Минске.
Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 4:4. В серии пенальти выиграли иранцы (4:3).
В другом полуфинале встретятся сборные Беларуси и Омана.
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