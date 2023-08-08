Сборная России по пляжному футболу проиграла команде Ирана в 1/2 финала Игр стран СНГ

Сборная России по пляжному футболу проиграла Ирану в полуфинале Игр стран СНГ.

Соревнования проходят в Минске.

Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 4:4. В серии пенальти выиграли иранцы (4:3).

В другом полуфинале встретятся сборные Беларуси и Омана.

Сборная России по пляжному футболу разгромила команду Узбекистана со счетом 15:0 на Играх стран СНГ. Это крупнейшая победа в истории РФ