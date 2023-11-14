Сборные России и Парагвая по пляжному футболу проведут три товарищеских матча

Теги РФС сборная России Михаил Лихачев пляжный футбол сборная Парагвая Пляжный футбол

Сборные России и Парагвая по пляжному футболу проведут три товарищеских матча – 28, 29 и 30 ноября.

Об этом сообщил Российский футбольный союз (РФС). Составы будут объявлены позднее.

Все встречи пройдут в Асунсьоне, где российская команда будет находиться на сборе с 25 ноября по 5 декабря. Парагвай занимает четвертое место в мировом рейтинге.

«Уверен, что получатся очень интересные и информативные для нас встречи. Состав в Парагвае у нас будет близкий к боевому. Ряду ведущих футболистов сейчас будет предоставлен отдых. У некоторых игроков появится шанс проявить себя уже на новом уровне в сборной», – сказал главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев.

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2 комментария

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Overkiller
Из заголовка следует что футбольные сборные (основные) проведут товарняк по пляжке. А после отельной игры на курорте уже ничего не удивляет. Просто не пугайте так )
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ks-1993
ещё бы по большому провели
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-1
0
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