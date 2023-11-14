Сборные России и Парагвая по пляжному футболу проведут три товарищеских матча – 28, 29 и 30 ноября.

Об этом сообщил Российский футбольный союз (РФС). Составы будут объявлены позднее.

Все встречи пройдут в Асунсьоне, где российская команда будет находиться на сборе с 25 ноября по 5 декабря. Парагвай занимает четвертое место в мировом рейтинге.

«Уверен, что получатся очень интересные и информативные для нас встречи. Состав в Парагвае у нас будет близкий к боевому. Ряду ведущих футболистов сейчас будет предоставлен отдых. У некоторых игроков появится шанс проявить себя уже на новом уровне в сборной», – сказал главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев.